تلمسان: مساعد بناء يتهاوى من أعلى عمارة عقب سقوطه من رافعة

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إهتز في الساعات الأخيرة حي بوجليدة(عبد المومن بن علي) على وقع حادث مريب أسفر عنه وفاة رجل في العقد الخامس من عمره وحسب ما صرحت به لجريدتنا عبر إتصال هاتفي نقيب أول و المكلفة بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية بولاية تلمسان السيدة جميلة عبودي أن مصالحها نقلت جثة الشخص من جنس ذكر وهو مساعد بناء)منوفري) و الذي هوى من أعلى عمارة حيث كان يزاول عمله بواسطة رافعة)شافوداج)حيث تم نقل الضحية الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي تيجاني دمرجي فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للتعرف على حيثيات هذا الحادث الأليم. بكاي عمر