تلمسان :هلع كبير وسط المسافرين بالمحطة البرية الجديدة وزبائن سوق الخضر والفواكه بالجملة بأبن تشفين

بواسطة المسار العربي /

وقع فجر يوم الأربعاء حادث مرور خطير على مستوى الطريق السيار شرق غرب وبجوار قرية سيدي السنوسي أين إنحرفت سيارة من نوع هيونداي أتوس عن مسارها و تدحرجت و إرتطمت بالحاجز الإسمنتي عدة مرات ونجا صاحبها بأعجوبة وأصيب بجروح وكدمات وفي الجهة المقابلة كذلك هلع فجر يوم الثلاثاء مرتادوا المحطة البرية الجديدة بأبي تشفين وكدا سوق الجملة للخضر و الفواكه عقب سماع إنفجار جد مدوي وأعقبه حريق على مستوى محرك إحدى الحافلات حيث تحكم الحاضرون في هذا الحريق ولم يتصلوا بمصالح الحماية المدنية وهدا الحادث لم يخلف جرحى أو قتلى بإستثناء الهلع و الخوف الذي إنتاب المسافرين و زبائن سوق الخضر و الفواكه. بكاي عمر

فيما إنحرفت سيارة أتوس هيونداي عن مسارها بالطريق السيار شرق غرب