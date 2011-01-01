الشرطة تستقبل الحجاج

بواسطة المسار العربي /أ.م

استقبلت مصالح شرطة الحدود أول فوج من الحجاج العائدين من مكة المكرمة إلى أرض الوطن بجملة من الاجراءات والتدابير لا سيما من جانب تسهيل إجراءات العبور.

ولضمان سبل الراحة والسلامة لحجاجنا الميامين سخرت المديرية العامة للأمن الوطني كافة الوسائل والإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتنظيم وتوجيه خروج الحجاج خاصة في مرحلة الإجراءات الشرطية، حيث تم تخصيص تعداد بشري مؤهل وتدعيمه بالعنصر الشرطي النسوي من أجل إستقبال وضمان خروج الحجاج بكل اريحية، كما خصصت فرقة شرطة الحدود الجوية رواق اخضر خاص بالحجاج كبار السن والمرضي وذوي الاحتياجات الخاصة لتسهيل عملية خروجهم .