ميهوبي يشرف على افتتاح اللقاءات السنوية الأفرو –متوسطية للأدبيات الناشئات السبت المقبل
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من المنتظر ان يشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح اللقاءات السنوية الأفرو –متوسطية للأدبيات الناشئات بمقر المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة –الجزائر ،و هذا يوم السبت المقبل .
و تهدف هذه التظاهرة الأدبية حسب بيان تلقت المسار العربي نسخة منه ، و التي تسهر على تنظيمها مؤسسة "point-virgule " بالتعاون مع المكتبة الوطنية الجزائرية ،إلى ابراز مساهمة المثقفين الشباب ،لاسيما العنصر النسوي في ترقية الأدب لخدمة الثقافة الإنسانية و مد جسور التواصل بين المبدعين.
كما تنظم هذه الفعاليات إحتفاء "و تكريما للروائية المبدعة يمينة مشاكرة.
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