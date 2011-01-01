ميهوبي يشرف على افتتاح اللقاءات السنوية الأفرو –متوسطية للأدبيات الناشئات السبت المقبل

بواسطة المسار العربي /حمزة .م

من المنتظر ان يشرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح اللقاءات السنوية الأفرو –متوسطية للأدبيات الناشئات بمقر المكتبة الوطنية الجزائرية بالحامة –الجزائر ،و هذا يوم السبت المقبل .

و تهدف هذه التظاهرة الأدبية حسب بيان تلقت المسار العربي نسخة منه ، و التي تسهر على تنظيمها مؤسسة "point-virgule " بالتعاون مع المكتبة الوطنية الجزائرية ،إلى ابراز مساهمة المثقفين الشباب ،لاسيما العنصر النسوي في ترقية الأدب لخدمة الثقافة الإنسانية و مد جسور التواصل بين المبدعين.

كما تنظم هذه الفعاليات إحتفاء "و تكريما للروائية المبدعة يمينة مشاكرة.