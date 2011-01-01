62 حالة مؤكدة للكوليرا في 6 ولايات جزائرية

بواسطة المسار العربي / ح.م

أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات امس الأربعاء 29 أوت، أنه تم إلى غاية يوم الثلاثاء، تأكيد 62 حالة إصابة بداء الكوليرا مع تسجيل 62 حالة سلبية من بين 173 حالة استقبلتها المستشفيات منذ 7 أوت الجاري.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنه “لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أخرى ماعدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما سابقا بولاية البليدة”.

وأوضح ذات المصدر أن الحالات المؤكدة تخص 6 ولايات هي البويرة ب3 حالات, البليدة ب30 حالة, تيبازة ب14 حالة, الجزائر العاصمة ب13 حالة, المدية وعين الدفلى بحالة واحدة لكل منهما.

وذكرت وزارة الصحة أنه “تم التكفل بكل الحالات على مستوى المؤسسة الاستشفائية المتخصصة الهادي فليسي (القطار سابقا) والمؤسسة العمومية الاستشفائية لبوفاريك”, مشيرة الى ان “85 حالة غادرت المستشفى, فيما تبقى وضعية الحالات الأخرى في تحسن مستمر”.

وأشارت الى انه “تم اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لوقف انتشار العدوى”, داعية المواطنين الى الالتزام بالتدابير الوقائية المتمثلة في الغسل الجيد للأيدي بالصابون والماء النظيف عدة مرات في اليوم, خاصة قبل لمس الطعام وقبل كل وجبة وبعد استعمال المرحاض, مع غسل الخضر والفواكه قبل استهلاكها وتغلية الماء المخزن وإضافة له ماء جافيل قبل استعماله, مع تفادي استعمال المياه غير المعالجة وغير الخاضعة للرقابة (مياه الآبار والمنابع والخزانات).

وفي حالة ظهور إسهال أو تقيؤ, تدعو الوزارة الى ضرورة التوجه لأقرب مركز صحي وإعادة التمييه بتناول الماء بكمية كبيرة وأملاح إعادة التمييه (SRO) مع ايلاء عناية خاصة للأطفال والمسنين.