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على اثر الشائعات انقطاع كامل لخدمة الأنترنت

.. اتصالات الجزائر تكذب
27 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

كذبت اتصالات الجزائر كل الأخبار التي تزعم انقطاع الانترنت يوم الخميس 30 أوت، مؤكدة أنه لن يتم تسجيل أي انقطاع لخدمة الأنترنت.

 

وقالت اتصالات الجزائر في بيان لها “تبعا لما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم 29 أوت 2018، بخصوص احتمال انقطاع كامل لخدمة الأنترنت يوم الخميس 30 أوت 2018، ارتأينا إلى تقديم التوضيحات التالية :

على عكس ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول احتمال تسجيل انقطاع كامل للأنترنت، تعلم اتصالات الجزائر زبائنها الكرام بأنه لن يتم تسجيل أي انقطاع لخدمة الأنترنت يوم الخميس الموافق لـ 30 أوت 2018”.

 

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