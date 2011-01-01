أصداء من ملعب 5 جويلية الأولمبي:

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

بلماضي في المنصة الشرفية

تابع الناخب الوطني جمال بلماضي المباراة من المنصة الشرفية لملعب 5 جويلية الأولمبي للوقوف على إمكانيات لاعبي الفريقين أملا في ضمهم للمنتخب تحسبا للاستحقاقات الرسمية المقبلة. وجلس بلماضي رفقة رفقة وزير الثقافة عز الدين ميهوبي والمعروف عنه عشقه للرياضة عموما ولكرة القدم على وجه الخصوص .

جحنيط يفتتح باب التسجيل

قدم لاعب وفاق سطيف اكرم جحنيط مباراة كبيرة حيث تمكن من فتح باب التسجيل بعد تنفيذه مخالفة مباشرة في الدقيقة الخامسة مانحا أسبقية معنوية لنسور الهضاب .

شوارع في دفاع المولودية

ظهرت شوارع في دفاع مولودية الجزائر خاصة في الشوط الأول الأمر الذي كلف الفريق تلقي هدفين تافهين وسط دهشة كبيرة من الشناوة والذين صبوا جل غضبهم على اللاعبين والمدرب كازوني والذي نال نصيبا وافرا من الانتقادات خاصة في الشوط الأول.

جمهور قليل مع انطلاق المباراة

رغم أهمية المباراة إلا أن أنصار الفريقين لم يتنقلوا بقوة إلى المدرجات ويعود السبب في ذلك إلى توقيت المباراة والتي جرت وسط درجة حرارة عالية إلى جانب تزامن اللقاء مع أيام العمل .

دخول قوي للسطايفية

دخل لاعبو وفاق سطيف المباراة بقوة إلا درجة أن الجميع إعتقد أن اللقاء يلعب في سطيف وليس بملعب 5 جويلية وهو ما مكنهم من الوصول في مناسبتين لمرمى شعال .

كازوني على الأعصاب

عاش مدرب مولودية الجزائر المواجهة على الأعصاب حيث ظهر القلق على ملامح وجهه خاصة بعدما أضاف الوفاق الهدف الثاني عن طريق لحبيب بوقلمونة.

زغبة يتحصل على إنذار

أشهر الحكم الإثيوبي بطاقة صفراء في وجه حارس وفاق سطيف مصطفى زغبة بعد بعد عرقلته لمهاجم المولودية وليد درارجة حدث ذلك في الدقيقة 40 .

درارجة يعيد الأمل للشناوة

أعاد مهاجم مولودية الجزائر وليد درارجة الأمل لأنصار المولودية بعدما تحصل على ضربة جزاء قلص بها النتيجة في الدقيقة 40 .

بوقلمونة كان سما قاتلا و يعمق الفارق

قدم الوافد الجديد لتشكيلة وفاق سطيف لحبيب بوقلمونة مباراة قوية حيث كان مصدر خطر وسم قاتل على دفاع المولودية بدليل تمكنه من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 27 فضلا على انطلاقته السريعة الأمر الذي جعل مدافعي العميد يلجؤون لاعتماد الخشونة لإيقافه.

عيبود يعوض جابو

أجرى مدرب وفاق سطيف رشيد الطاوسي أول تغيير في الشوط الثاني وذلك بإخراج النجم الأول للفريق عبد المومن جابو وإقحام مكانه اللاعب السابق لشبيبة القبائل عيبود في الدقيقة 56. خروج جابو كان متوقعا بالنظر لعدم تواجده في كامل لياقته البدنية بعد الإصابة التي تعرض لها أمام مازيمبي.

كازوني مهدد بالاقالة

أصبح التقني الفرنسي برنارد كازوني مهددا بالإقالة من العارضة الفنية لمولودية الجزائر عقب إقصاء العميد من رابطة الأبطال .

تفوق تكتيكي للطاوسي

تفوق التقني المغربي رشيد الطاوسي مدرب وفاق سطيف تكتيكيا على نظيره الفرنسي برنارد كازوني مدرب المولودية وهذا ما ظهر جليا من خلال اللقاء .

الطاوسي:" أشكر اللاعبين ونستحق التأهل"

عبر مدرب وفاق سطيف رشيد الطاوسي عن سعادته الكبيرة بعد تأهله الى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا . وارجع الطاوسي التأهل إلى اللاعبين وكذلك دعم الأنصار واعدا إياهم بالذهاب إلى ابعد نقطة في هذه المسابقة القارية وفى هذا الصدد قال :" بالعودة لمجريات اللعب اعتقد أننا لم نسرق التأهل حيث كنا الأفضل وكان بمقدورنا تسجيل أكثر من هدفين ".

احتفالات عارمة بسطيف وأجواء جنائزية في العاصمة

عاشت ولاية سطيف احتفالات عارمة عقب تاهل الوفاق إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية حيث خرج عشاق النسر الأسود إلى الشوارع للاحتفال بهذا الانجاز . وفي المقابل عرفت العاصمة أجواء جنائزية عقب صافرة النهاية حيث خيم الصمت في كل معاقل أنصار المولودية .

تشكيلة المولودية:

شعال، حشود، حاشي، ميباراكو، عزي، ديينغ، أمادا، بورديم، بن دبكة، درارجة، نقاش.

تشكيلة الوفاق: زغبة، رضواني، بدران، ساعد، فرحاني، إيسلا، ربيعي، جحنيط، غشة، جاو، بوقلمونة.