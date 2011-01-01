وفاق سطيف يطيح بالمولودية ويرافق مازيمبي إلى ربع نهائي رابطة أبطال إفريقيا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تمكن أمس فريق وفاق سطيف من اقتطاع تأشيرة التأهل إلى الدور ربع النهائي من مسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد إطاحته بمولودية الجزائر بهدفين لهدف فوق أرضية ملعب 5 جويلية الاولمبي في مباراة جرت تحت أنظار الناخب الوطني جمال بلماضي. وتأهل الوفاق السطايفي عن المجموعة الثانية رفقة مازيمبي الكونغولي والذي تعادل بلوبومباشي أمام الدفاع الحسني الجديدي المغربي . وعرف الشوط الأول انطلاقة قوية لعناصر وفاق سطيف والذين كانوا الأحسن والأفضل وهذا بشهادة كل من تابع اللقاء سواء من المدرجات أو عبر الشاشة الصغيرة . وظهر تفوق الوفاق على العميد من الناحية البدنية مما جعلهم يفرضون منطقهم خلال المرحلة الأولى حيث لم يتأثر أشبال الطاوسي من الحرارة الشديدة التي لعبت فيها المباراة على عكس لاعبي المولودية والذين ظهر عليهم الإعياء . وتمكن الوفاق من فتح باب التسجيل عن طريق المتألق أكرم جحنيط والذي وصل لعرين شعال مبكرا وبالضبط في الدقيقة الخامسة بعد تنفيذه لمخالفة مباشرة . هذا الهدف حرر كثيرا السطايفية والذين صالوا وجالوا مثلما يريدون فوق أرضية ملعب 5 جويلية مما مكنهم من مضاعفة النتيجة في الدقيقة 27 عن طريق المستقدم الجديد من اتحاد بلعباس لحبيب بوقلمونة بعد خطأ في المراقبة من مدافعي المولودية وسط حيرة كبيرة من طرف الشناوة والذين لم يعرفوا ما حدث لفريقهم . وفى الدقائق الخمسة الأخيرة من الشوط الأول شهدنا استفاقة عناصر المولودية والتي كثفت من هجماتها على مرمى الحارس زغبة والتي كللت بهدف تقليص الفارق عن طريق المهاجم وليد درارجة بواسطة ركلة جزاء في الدقيقة 40 . الشوط الثاني عرف مردودا أفضل من جانب الفريقين خاصة من جانب المولودية والتي ضيعت أكثر من فرصة لتعديل النتيجة وذلك بسبب التسرع تارة ونقص التركيز تارة أخرى وهو العامل الذي استغله السطايفية لخطف التأهل وسط سخط كبير من طرف أنصار المولودية والذين طالبوا برحيل المدرب الفرنسي كازوني .