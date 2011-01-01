تيزي وزو تتأهب لمواجهة خطر الكوليرا

بواسطة المسار العربي /ب.ع

أكد مدير الصحة لولاية تيزي وزو عباس زيري ، خلال اجتماع طارىء، عقد بقاعة الاجتماعات لولاية تيزي وزو ، للحديث عن الإجراءات الوقائية اللازم اتخاذها لمواجهة داء الكوليرا وعدم تسجيل أي حالة إصابة بهذا الداء بإقليم ولاية تيزي وزو هذه الأيام .

وحسب مدير الصحة لولاية تيزي وزو فإن المؤسسات الاستشفائية بالولاية في حالة تأهب قصوى لمواجهة أي طارىء قد يظهر من حين لأخر .

من جهته دعا الأمين العام لولاية تيزي وزو عزالدين تيبورتين الذي ترأس هذا الاجتماع الحاضرين من مدراء الهيئة التنفيذية و رؤساء الدوائر و منتخبين محليين لليقظة لمواجهة هذا الداء الخطير الذي أعاد الجزائر للقرون الوسطى على حد تعبير أحد الحاضرين . كما دعا الأمين العام للولاية مصالح مديرية التجارة إلى تكثيف المراقبة على المواد الغذائية المسوقة و مديرية الفلاحة على مراقبة عمليات سقي الحقول إن كانت تتم بالمياه القذرة أو بالمياه الصالحة للشرب كما أوصى مدير قطاع التربية بضرورة تنظيف الصهاريج المتواجدة بالمؤسسات التربوية لتفادي إنتشار الأمراض المتنقلة عن طريق الماء منها الكوليرا في وسط التلاميذ.