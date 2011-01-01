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40 قتيلا في حوادث المرور خلال أسبوع
14 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.ع

لقي 40 شخصا مصرعهم وأصيب 1.764 آخرون بجروح متفاوتة في 1366 حادث مرور سجل عبر العديد من مناطق الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 19 و25 أوت الجاري، حسب حصيلة أوردتها الثلاثاء مصالح الحماية المدنية. وقد سجلت اثقل حصيلة بولاية معسكر حيث توفي خمسة أشخاص وجرح 48 آخرون تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر وقوع 24 حادث مرور. وخلال نفس الفترة، قامت وحدات الحماية المدنية ب 4803 تدخل لتغطية 4228 عملية إسعاف وإنقاذ لأشخاص في خطر وتحويل 8900 مريض إلى المستشفيات.

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