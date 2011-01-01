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البليدة

وفاة أربعينية يشتبه إصابتها بداء الكوليرا بمستشفى بوفاريك
28 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ك.ب

توفيت مساء أمس الإثنين بمستشفى بوفاريك بولاية البليدة امرأة يشتبه إصابتها بداء الكوليرا، حسبما أكدته الثلاثاء مصالح الولاية.

وأفاد رئيس ديوان والي الولاية ، أيت احمد الطاهر،  أن الضحية التي تبلغ من العمر 43 سنة تنحدر من ولاية عين الدفلى و التي كانت تعاني من  مرض التريزوميا لفظت أنفاسها الأخيرة مساء أول أمس الاثنين بمستشفى بوفاريك مشيرا إلى أن التحاليل المخبرية التي أرسلت لمعهد باستور جارية لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وفاة  الضحية.

و كشف ذات المسؤول من جهة أخرى  عن تماثل 31 مريضا للشفاء من داء الكوليرا من أصل 47 حالة تأكد إصابتها بهذا الداء على مستوى مستشفى بوفاريك ينحدرون من  ولايات البليدة و تيبازة و الجزائر العاصمة و عين الدفلى.

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