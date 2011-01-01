وفاة المنشط الإذاعي يزيد آيت حمدوش

بواسطة المسار العربي / ق.ث

توفي الثلاثاء المنشط بالإذاعة الجزائرية يزيد آيت حمدوش إثر عملية جراحية بمستشفى القبة في الجزائر العاصمة.

ويشرف المرحوم على تنشيط وإخراج الحصة الشهيرة Serial Taggeur التي تبث على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية.

وبعث وزير الثقافة عز الدين ميهوبي برسالة تعزية على عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإذاعية والإعلامية والثقافية.

وجاء في الرسالة "لقد كان يزيد آيت حمدوش إنسانا يقتدى به في العمل الدؤوب والإخلاص المهني، كان نزيها في عمله، مؤمنا بأن سر كل نجاح هو المثابرة والتحلي بالقيم الإنسانية والمعاملة الطيبة للآخرين".

وأضاف الوزير "عمل منشطا ومخرجا بالإذاعة الجزائرية غير أن حسه الفني جعله يتناول المواضيع المعالجة عبر الأثير بطريقة متميزة ومؤثرة . هذا إلى جانب اهتمامه الكبير بالشأن الثقافي والتراث الجزائري فكانت له مكانة خاصة في قطاع الثقافة الذي تعامل معه كثيرا بكل حب وجدية" .

وختم ميهوبي رسالته "وبهذه المناسبة الأليم يتقدم السيد الوزير ، الذي فقد في يزيد اخا وصديقا بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الإذاعية والإعلامية والثقافية راجيا الله العلي القدير أن يتغمّد الفقيد برحمته التي وسعت كلّ شيء وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يبوئه مقعد صدق مع المخلصين الأبرار من عباده وأن يجزل له الثّواب و يلهم أفراد العائلة جميل الصّبر والسّلوان، ويضاعف لهم الأجر ؛ إن الله سميع مجيب الدّعاء.