بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

حسب ما دونه زعيم حركة جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فإن التيار الإسلامي صار ضعيفا، ، والشيخ – الزعيم – صادق في قوله بأن هذا التيار صار ضعيفا، لأنه لم يبق منه سوى الرسم والاسم واللحية المهذبة التي تشبه الخيط الرقيق في الوجوه وكثرة الكلام دون فعل في المجالس المختلفة، والتنافس على المناصب والمكاسب والولاء للتيارات الدينية الأجنبية دون الولاء للوطن، وربما كان على الزعيم أن يؤكد بأنه لم يبق تيار إسلامي أصلا، فالواقع يفيد أن ما يوجد على الساحة السياسية مجرد عناوين حزبية تمتلك اعتماد هو في الواقع سجل تجاري تبيع بيه وتشتري، ومن الطبيعي أن لا يكون للتيار وجود أصلا ما دام أنه يوجد فيه على شاكلة الشيخ الذي يمارس نظرية – نلعب ولا نحرم – فمنذ تأسيسه لحركة النهضة التي تزعمها ردحا من الزمن إلى حركة الإصلاح إلى غيرها من الحركات يريد الشيخ أن يكون هو الرقم واحد و محور الحركات و هو وسط الميدان ورأس الحربة، وهو في ذلك لا يختلف عن غيره من التيارات الأخرى إسلامية كانت او علمانية و يسارية، فكل التيارات عندنا لا تؤمن بالتداول والتغيير ولكنها تؤمن به فقط حين يتعلق الأمر بالسلطة، ودعونا نقول أنه من لم يتغير لن يُغير لهذا لن تجدوا من يصدقكم، ولهذا صار التيار الإسلامي ضعيفا وصارت التيارات الأخرى ضعيفة بل لم يعد يؤمن الشعب بأي حزب ولو أتى أصحابه بأيديهم خضراء من الجنة ؟