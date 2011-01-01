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من بينهم17متورط في قضايا إجرامية و حجز222وحدة من المشروبات الكحولية

تلمسان :مداهمة مشتركة بين الشرطة و الدرك بأولاد ميمون و الكدية و الرمشي تسفر عن توقيف 71شخص
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

 

  نجحت في الساعات الأخيرة قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بأمن ولاية تلمسان في ظرف قياسي من استرجاع سيارتين محل سرقة، الأولى من نوع هيوداي اتوس بجميع وثائقها كانت مركونة بحي اللوز تلمسان ملك للمدعو/ ب ع 32 سنة، الثانية من نوع فولسفاكن   بجميع وثائقها ملك للمدعو/ب غ 35 سنة، والتي كانت مركونة بحي الزيتون، فيما يتواصل التحقيق من طرف الأمن الحضري الثاني.

     وفي الجهة المقابلة و إطار توحيد الجهود بين مصالح الشرطة والدرك الوطني في مجال تعزيز التعاون الأمن لعملياتي، محاربة الجريمة بشتى أنواعها، قامت قوات الشرطة بأمن الولاية بالتنسيق مع الدرك الوطني بتلمسان خلال نهاية الأسبوع الماضي بعملية شرطة مشتركة شملت دائرة أولاد ميمون، الرمشي، الكدية مست جميع الأماكن والنقاط المشبوهة والأحياء المعزولة ببؤر الإجرام، بحيث أسفرت عن توقيف واقتياد 71 شخص الى مقر الأمن من بينهم 17 شخص متورط في قضايا مختلفة كما تم حجز 222 قارورة مشروبات كحولية من مختلف الأنواع.

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