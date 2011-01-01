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تلمسان: الإستلاء على ممتلكات محل تجاري بوسط المدينة يوم عيد الأضحى المبارك
32 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

 

تتواصل التحريات الأمنية وبالخصوص على مشتوى الأمن الحضري الأول1 عقب تحطيم أقفالو الإستلاء على ممتلكات ثمينة من داخل محل تجاري مختص في بيع العطور و التبغ و بطاقات تعبئة الهاتف النقال المتواجد بجوار محطة القطار وكدا قاعة الحفلات الأفراح وفندق سطمبولي وليس ببعيد على حي باب الجياد و الرحيبة بوسط مدينة تلمسان وحسب مصادرنا الخاصة و التي أوردت الخبر الى جريدتنا حيث إستغل اللصوص مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك للقيام بهدا العمل المخزي الذي لا يشرف سكان ومواطني ولاية تلمسان وقاموا بتكسير ملك الغيروسرقة أغراض جد ثمينة وعلى إثر ذلك تقدم صاحب المحل التجاري  وقام بإيداع شكوى رسمية لدى المصالح الأمنية المختصة و التي فتحت تحقيقا معمقا لإلقاء القبض على الفاعلين.

بكاي عمر

 

 

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