تلمسان: حادث مرور خطير يخلف قتيل وجريح بمنطقة الشبيكية الرابط بين شاطىء مرسى بن مهيدي ومغنية

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إهتزت في الساعات الأخيرة قرية أوزيدان التابعة إقليميا ااى بلدية شتوان الواقعة نحو7كلم عن مقر ولاية تلمسان على وقع وفاة شاب في مقتبل العمر عقب وقوع حادث مرور خطير وقع سهرة يوم السبت في حدود 23.00 حيث ووفق مصادر عليمة فإن الحادث وقع على مستوى مفترق الطرق الواقع بمنطقة الشبيكية الرابط ما بين شاطىء مرسى بن مهيدي مرورا بمغنية ووصولا بمدينة تلمسان حيث إرتطمت سيارة مجهولة النوع بسيارة الضحية التي كان يقودها وفر المتسبب في الحادث نحو وجهة مجهولة ليترك الشابين اللذين كانا عائدين بعد عطلة دامت نحو7أيام بشاطئ مرسى بن مهيدي الحدودي لكن الأقدار أدت الى وفاة الشاب جابر خالد صاحب 26سنة بعين المكان فيما تلقى صديقه مراد في العقد الثالث من عمره إصابات خطيرة على مستوى الظهر هدا وتم نقل الجثة وكذا الجريح الى مصلحة حفظ الجثث ومصلحة الإستعجالات الطبية بالمستشفى الجامعي تجاني دمرجي بوسط مدينة تلمسان من طرف مصالح الحماية المدنية فيما تم فتح تحقيق من طرف المصالح الأمنية المختصة إقليميا للتعرف على حيثيات الحادث وكذا إلقاء القبض المتسبب و الذي لا يزال في حالة فرار.للإشارة فإن جنازة المرحوم بمقر سكن والديه بقرية أوزيدان فيما ورى الثرى عصر يوم الأحد 26أوت2018 . بكاي عمر