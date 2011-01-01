"لن أرد على تصريحات مدوار"

بواسطة المسار العربي /أيت عمار محمد

رد رئيس اتحاد الحراش محمد العايب، على تصريحات رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار. وتحدث العايب في مؤتمر صحفي، أمس ، عن قضية الديون وعدم قيد اللاعبين الجدد، وأكد :"سددنا ديون 17 لاعبا، ولم تتبق إلا ديون المدربين بوعلام شارف وعبد العزيز، وعليه فإن عدم قيد لاعبينا يعتبر ظلما من طرف الرابطة".وتابع :"لن أنزل بمستواي للرد على تصريحات مدوار، وما يتعرض له اتحاد الحراش ورائد القبة، ظلم، لأنهم أجبرونا على اللعب بالآمال ".وكشف رئيس اتحاد الحراش بالأدلة، أنه قام بتسوية معظم ديون اللاعبين، وهدد بالذهاب بعيدا في هذه القضية.