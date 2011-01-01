" نستهدف الإطاحة بمازيمبي ونؤمن بحظوظنا في التأهل "

بواسطة المسار العربي /أيت عمار محمد

اعترف عبدالرحيم طاليب، مدرب الدفاع الجديدي، بصعوبة المباراة التي تنتظر فريقه اليوم الثلاثاء، أمام مازيمبي الكونغولي، في الجولة السادسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وقال طاليب في تصريحات إذاعية: "سنواجه خصما صعبا على ملعبه، ودائما ما يخلق مشاكل للفرق التي يستقبلها، لكننا سنحاول وضع الأسلوب الذي سيحد من خطورته في المباراة".وأضاف أنه يعرف مازيمبي جيدا، وأن ضمان تأهله في الجولة السابقة، لا يعني أنه سيتساهل في مواجهة الفريق المغربي. وأكمل: "هدفنا هو العودة بالفوز، وانتظار تعثر منافسينا في المجموعة، علينا أن نثق في إمكانياتنا ونؤمن بحظوظنا، للعودة ببطاقة التأهل من الكونغو."