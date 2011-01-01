أيوب عزي :"يجب الفوز أمام الوفاق ولا يهم الأداء"

بواسطة المسار العربي /أيت عمار محمد

أكد مدافع مولودية الجزائر، أيوب عزي، أن مواجهة وفاق سطيف، ستكون في منتهى الصعوبة، بالنظر لحاجة الفريقين إلى الفوز. وقال أيوب عزي، في مؤتمر صحفي، : "وفاق سطيف سيأتي إلى العاصمة من أجل الفوز، الأمر نفسه بالنسبة لنا، مما سيجعل المأمورية صعبة للغاية".وأضاف: "يجب الفوز باللقاء ولا يهم الأداء وبحول الله سنتأهل إلى الدور ربع النهائي من دوري الأبطال، شرط ألا نقع في نفس الأخطاء التي وقعنا فيها سابقا".