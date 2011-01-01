مولودية الجزائر-وفاق سطيف اليوم بملعب 5 جويلية على الساعة 14:00 "العميد" و"أبناء الفوارة " في رهان حاسم لبلوغ ربع النهائي

بواسطة المسار العربي /أيت عمار محمد

يلتقي اليوم فريق مولودية الجزائر مع وفاق سطيف بملعب 5 جويلية الأولمبي برسم الجولة السادسة والأخيرة لمرحلة المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وتعد هذه المواجهة حاسمة ومصيرية بالنسبة للفريقين من أجل افتكاك التأشيرة الأخيرة إلى الدور ربع النهائي ومرافقة مازيمبي الكونغولي الذي ضمن التأهل قبل المواجهة التي تجمعه اليوم بلوبومباشي أمام الدفاع الحسني الجديدي والذي يملك 5 نقاط وهو نفس رصيد وفاق سطيف ومولودية الجزائر. ويتعين على المولودية الإطاحة بالوفاق وانتظار تعادل أو خسارة الدفاع الجديدي أمام مازيمبي لمواصلة الحلم القاري على عكس الوفاق الذي سيتأهل مباشرة في حال فوزه على المولودية بعدما فاز على الدفاع الجديدي بسطيف وفرض عليه التعادل في المغرب. وينتظر أن تجلب هذه المباراة حضورا جماهيريا كبيرا بالنظر لقيمة الرهان وكذلك التنافس والشحنة الكبيرة التي تعرفها دوما مباريات الفريقين .