Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

فضيحة جديدة لسعد لمجرد
26 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.ث

أوقفت السلطات الفرنسية المغني المغربي سعد لمجرد في مركز الدرك في سان تروبيه، بحسب ما أعلنت النيابة العامة الفرنسية، وذلك بعدما تقدمت امرأة ببلاغ ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها جنسيا ليلة السبت إلى الأحد في المدينة الساحلية الجنوبية.

 

وقالت النيابة العامة في مدينة دراغينيان (جنوب شرق) إن توقيف لمجرد (33 عاما)، الملاحق أصلا في فرنسا بدعاوى اغتصاب أخرى، جرى بناء على شكوى رفعتها ضده امرأة تتهمه فيها بارتكاب "أفعال ينطبق عليها الاغتصاب".

وأوضحت أن لمجرد أوقف في مقر الدرك في غاسين-سان-تروبيه على ذمة التحقيق لمدة 24 ساعة قابلة للتجديد.

والمغني المغربي ملاحق سابقا في فرنسا بتهمة اغتصاب شابة تبلغ من العمر 20 عاما في غرفة فندقه في باريس، وقد وجه إليه القضاء رسميا في أكتوبر 2016 تهمة "الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة" وأودعه السجن بانتظار محاكمته.

وظل لمجرد خلف القضبان لغاية أفريل 2017، حين وافق القضاء على منحه إطلاق سراح مشروطا بوضعه سوارا إلكترونيا.وفي مارس الفائت، سمح القضاء للمتهم بالسفر إلى المغرب حيث أطلق أغنيته الجديدة "غزالي غزالي".

في 11 أفريل، وجه القضاء الفرنسي إلى لمجرد تهمة "اغتصاب" ثانية بناء على دعوى تقدمت بها ضده شابة فرنسية-مغربية تتهمه فيها بأنه اعتدى عليها جنسيا وضربها في الدار البيضاء عام 2015.

كما وجه القضاء الأمريكي إلى لمجرد تهمة "الاغتصاب" في واقعة تعود إلى العام 2010، لكن هذه الدعوى أسقطت لاحقا عن صاحب "المعلم"، الأغنية التي حققت حتى اليوم أكثر من 650 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

 

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 