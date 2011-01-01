ما الذي يحدث

بواسطة المسار العربي / محمد دلومي

بعد الإعلان على أن منبع سيدي الكبير بمنطقة حمر العين بتيبازة هو المتسبب الرئيس في إصابات الناس بداء الكوليرا، قرر سكان المنطقة التوجه إلى المنبع وشرب ماءه على رأس الأشهاد، ولحد كتابة هذه السطور لم تسجل بينهم إصابات بالداء، والسؤال أين هي الحقيقة من كل هذا ؟ وما الهدف من استهداف المنبع أو بالأحرى ما الذي يتم اخفاءه من خلال استهداف المنبع ؟ الامر برمته فيه إن وأخواتها بل وحتى " بنات جيرانها و كل أبناء الحي" وليس اخواتها فقط، وإن كان الناس شربوا من الماء الذي قالت السلطات أنه موبوء- شربوه هنيئا مريئا- فمن أين جاء الداء؟ ويذكرنا التضارب في سبب الوباء بين اتهام منبع سيدي لكبير من قبل السلطات وتكذيب أهل المنطقة من خلال تحديهم للسلطات وشربهم لمياه منبعهم، بحكاية جحا واللحم والقط، فإن كان المنبع خالِ من الكوليرا فأين الكوليرا، وإن كان حقا المنبع ملوث بالكوليرا فلماذا لم يتم تسجيل اي حالة كوليرا بين الذين تحدوا السلطات وشربوا من المنبع؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى إن كانت الكوليرا في مكان آخر فلماذا لا يتم الإفصاح عن مكانها وما الهدف من ذلك ؟

وما زاد في ضبابية القضية هو الإعلان في وسائل الإعلام أن القضاء على المرض سيكون في ظرف ثلاثة أيام ثم بعدها في نفس وسائل الإعلام تم تكذيب هذه المعلومة من قبل وزارة الصحة، فأين الحقيقة وما الذي يحدث ؟