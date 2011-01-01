السلطات المصرية تقرر فتح معبر رفح لعودة حجاج قطاع غزة

بواسطة المسار العربي /ق.د

قررت السلطات المصرية، فتح معبر رفح البري لمدة 8 أيام ابتداء من أمس الاثنين لعودة حجاج قطاع غزة.

وذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن "السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البري لعودة الحجاج الفلسطينيين إلى قطاع غزة، اعتبارا من الاثنين وحتى الثالث من شتنبر، على أن يتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من 4 سبتمبر ".

وأضاف المصدر ذاته، أنه من المقرر أن تقتصر حركة السفر عبر المعبر من اليوم ولمدة أسبوع من مصر إلى قطاع غزة لعودة الحجاج الفلسطينيين فقط، على أن تستمر حركة الوصول من قطاع غزة إلى البلاد بنفس القواعد المنظمة للعمل، فيما سيتم استئناف العمل بالمعبر بصورة طبيعية اعتبارا من الثلاثاء 4 سبتمبر المقبل.

ويعد معبر رفح المنفذ الوحيد لسكان غزة على العالم الخارجي، وتفتحه مصر من حين لآخر لعبور الفلسطينيين من وإلى القطاع.