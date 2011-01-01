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المشاركون في المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة ينظمون وقفة تضامنية مع معتقلي " الصف الطلابي" وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين
48 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ق.د

نظم المشاركون في المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة وقفة تضامنية مع معتقلي " الصف الطلابي" وكافة المعتقلين السياسيين الصحراويين.

 

و حمل المشاركون الأعلام الوطنية وصور المعتقلين ، خلال الوقفة التي طالبوا فيها  المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال المغربي  لإنقاذ حياة المعتقلين الصحراويين المضربين عن الطعام وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط .

وتوّجت الوقفة بتلاوة بيان تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام ، ندد خلاله المشاركون بهمجية الاحتلال المغربي وانتهاكه السافر لحقوق الشعب الصحراوي بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.

ودعا المشاركون  المجتمع الدولي بالالتفات إلى وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين يصارعون الموت بسجون الاحتلال ، مطالبين بإطلاق سراحهم بشكل فوري ودون شروط.

 

 

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