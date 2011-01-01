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وفاة 17 حاجا جزائريا في البقاع المقدسة هذا العام
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.ع

توفي 17 حاجا جزائريا هذا العام، أثناء أداء فريضة الحج في مكة المكرمة، حسبما أكدته مصادر طبية في الوفد الجزائري. كما توفى حاج جزائري آخر قدم من فرنسا.

ومقارنة بالعام الماضي ، فقد انخفضت عدد الوفيات، حيث تم تسجيل في عام 2017، وفاة 25 حاجا جزائريا.

ويرجع هذا الانخفاض بشكل كبير إلى العمل الاستباقي الذي قامت به وزارة الشؤون الدينية في الجزائر، حيث تم رفض العديد من الحجاج الذين يعانون من أمراض ظاهرة أو معلنة.

ويمكن إرجاع الوفيات إلى العمر، التعب والمرض، فمن بين الحجاج الـ17 المتوفين، 12 منهم فارقوا الحياة في منى، حيث ظروف أداء المناسك صعبة، إضافة إلى التنقل لمسافات طويلة سيرا على الأقدام، وتحت حرارة خانقة في كثير من الأحيان.

 

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