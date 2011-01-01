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تيارت

هلاك شخصين وإصابة آخر بجروح إثر حادث مرور بعين الحديد
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي /ب.ع

لقي شخصان حتفهما وأصيب أخر بجروح إثر حادث مرور وقع ببلدية عين الحديد (ولاية تيارت)، حسبما أفادت به الاثنين مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الحادث وقع ليلة أمس الأحد اثر اصطدام بين شاحنة وسيارة نفعية بمنطقة أولاد يحي التابعة لبلدية عيد الحديد على مستوى الطريق الوطني رقم 14 مما أودى بحياة شخصين  وإصابة آخر بجروح.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرندة والمصاب إلى مصلحة الاستعجالات بنفس المؤسسة الاستشفائية.

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