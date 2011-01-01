كوليرا.. الشروع في تحليل المنابع غير المحروسة

بواسطة المسار العربي / أ.م

أكد مدير معهد باستور البروفسور زوبير حراث، أمس الاثنين ، أن تحاليل الJ 10 حالات المشتبه بإصابتها بوباء الكوليرا والتي كانت معلقة أظهرت اليوم بأن 8 منها نتائجها سلبية سيغادر أصحابها كل من مستشفى القطار بالعاصمة و بوفاريك فيما لا تزال حالتين تحت التشخيص.

كما كشف البروفسور في حوار للقناة الإذاعية الأولى ، عن شروع فرق من معهد باستور بدءا من أمس الاثنين، في الخروج رفقة فرق من وزارة الموارد المائية للميدان من أجل تحليل مياه المنابع غير المحروسة وقال ذات المتدخل أن آخر المعلومات تفيد بأن منبع سيدي الكبير هو المنبع الوحيد لحد الآن المسبب لوباء الكوليرا والذي تم ردمه على أن يعاد فتحه للمواطنين بعد إصلاح القنوات و معالجة المياه.

وأوضح البروفسور في ذات السياق أن تحاليل المنابع الأخرى التابعة للخواص أسفرت عن إحصاء 5 منها بالبليدة ملوثة وغير صالحة للشرب بسبب وجود جراثيم أخرى لا علاقة لها بجرثومة الكوليرا.

و نفى حراث عن إقدام المعهد على توزيع أدوية ولقاحات خاصة بداء الكوليرا، داعيا إلى التوقف عن مغالطة الرأي العام من مختلف الجهات المروجة لأرقام هنا وهناك حول انتشار الوباء قائلا " إن معهد باستور هو المخبر المرجعي الوحيد المخول بإعطاء أرقام الحالات المؤكدة وغير المؤكدة "

يذكر أن وزير القطاع قد أكد تسجيل 147حالة منها 49 مؤكدة .