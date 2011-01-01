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و2000 لتر من الوقود ببرج باجي مختار

ضبط 142 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان
48 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ب.ع

ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختار 2000 لتر من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان تاجري (2) مخدرات بحوزتهما 142 كيلوغرام من الكيف المعالج كانت محملة على متن سيارة سياحية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

 

وجاء في بيان الوزارة أنه و " في اطار محاربة الجريمة المنظمة ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ،يوم 24 أوت 2018 ، ببرج باجي مختار /ن.ع.6، (2000) لتر  من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع ، فيما  أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان / ن.ع .2 ، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 142 كيلوغرام من الكيف المعالج  كانت محملة على متن سيارة سياحية  ".

من جهة أخرى يضيف نفس المصدر، " أحبط حرس السواحل بكل من تنس ن.ع.1/  وعنابة ن . ع / 5 ووهران  وعين تموشنت ن.ع.2 / محاولات هجرة غير شرعية ل(66)  شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية ، في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية".

 

 

 

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