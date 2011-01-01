الدعوة إلى التعريف بالقضية الصحراوية

بواسطة المسار العربي / ق.د

دعا مشاركون في أشغال الندوة الدولية الثالثة للشباب و الطلبة للتضامن مع الشعب الصحراوي التي عقدت بالداخلة بمخيمات اللاجئين الصحراويين إلى ضرورة التعريف بالقضية الصحراوية في المشاركات الطلابية والشبانية التي تنظم في مختلف دول العالم.

وحث المشاركون خلال هذه الندوة التي حملت شعار "احترام القانون الدولي من أجل تحرير آخر مستعمرة في إفريقيا " بحضور مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو السيد حمة سلامة وبمشاركة وفود رسمية وطلابية من عدة دول، المجتمع الدولي على ضرورة التحرك العاجل لوقف انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و الإسراع الى تنظيم استفتاء يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير.

وحمل مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو السيد حمة سلامة في كلمة له كافة الوفود المشاركة مسؤولية نشر والتعريف بالقضية الصحراوية في كل المشاركات الطلابية والشبانية التي تنظم عبر مختلف دول العالم.

ومن جهته جدد مندوب الحزب الشيوعي الكوبي أليخانذو كونساليز تضامن وتآزر بلاده إلى جانب الشعب الصحراوي حتى تحقيق أهدافه المشروعة في الحرية وتقرير المصيري مذكرا بالمناسبة أن كوبا عانت كذلك ويلات الحصار، داعيا في الوقت ذاته إلى مزيد من المساعدة للشعب الصحراوي وفي كافة الأصعدة.

للإشارة، فقد تطرقت هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء و وادي الذهب إلى مجموعة من المواضيع السياسية ذات الصلة بالقضية الصحراوية، من بينها ما تعلق بقرار محكمة العدل الأوروبية حول النهب الغير شرعي للثروات الطبيعية للشعب الصحراوي، والقضية الصحراوية داخل هيئات الإتحاد الإفريقي، إلى جانب موضوع المعتقلين السياسيين الصحراويين.

وتتواصل أشغال المؤتمر الثالث لإتحاد طلبة الساقية الحمراء ووادي الذهب الذي يحمل اسم الشهيد بلاهي سويدي محمد أحمدا تحت شعار" الطلبة الصحراويون .. استمرار في العطاء لربح معركة التحرير والبناء"لليوم الثاني على التوالي حيث تطرق المؤتمرون بالدراسة والتحليل والنقاش البناء إلى وضعية الشباب الصحراوي ورهاناته وطموحاته .

ويتم أيضا خلال الأشغال إثراء الوثائق الأساسية للمؤتمر و المتعلقة بالقانون الأساسي وبرنامج العمل والرسائل والتوصيات والبيان الختامي.