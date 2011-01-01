قتيل و08 جرحى في 03 حوادث مرور بالبليدة

بواسطة المسار العربي / كهينة.ب

سجلت مديرية الحماية المدنية لولاية البليدة خلال 24 ساعة الأخيرة 03 حوادث مرور خلفت قتيل و 08 جرحى و تسجيل حريقين اثنين على مستوى إقليم ولاية البليدة:

حيث تدخلت وحدة الحماية لدائرة بوقرة من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 14 بالعبازيز اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين الأول من نوع رونو سامبول و الثانية من نوع هيونداي I10 خلف على اثره 03 جرحى تعرضوا لإصابات مختلفة تم إسعافهم و إجلاؤهم نحو القطاع الصحي ببوقرة.

و تدخل أعوان وحدة الحماية لدائرة بوقرة من أجل حادث مرور على مستوى بلدية حمام ملوان اثر انحراف حافلة لنقل المسافرين و انقلابها على الجانب الأيمن، الحافلة كانت في جولة سياحية على متنها 22 راكب، خلف على اثره 05 جرحى تعرضوا لإصابات خفيفة تم إسعافهم و إجلاؤهم نحو القطاع الصحي ببوقرة.

كما تدخلت وحدة الحماية لقطاع بلدية بني مراد من أجل حادث سير مميت على مستوى الطريق السيار بني مراد اتجاه بوفاريك اثر اصطدام مركبة مجهولة لم تكن في عين المكان بشخص كان عابرا للطريق خلف على اثره وفاة الشخص الراجل في عين المكان عمره حوالي 50 سنة مجهول الهوية تم نقل جثته نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى فرانتز فانون.

كما سجلت ذات المصالح إنقاذ اصطبلات و بساتين الخواص من الحرائق بكل من صوحان و بوعينان ،حيث تدخلت وحدة الحماية لقطاع بلدية صوحان منأجل إخماد حريق أشجار مثمرة بمنطقة أولاد مسعود ببلدية صوحان، تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى اصطبلات و بساتين التين و الزيتون و مخزون التبن بعد أن أدى إلى إتلاف حوالي 20 شجرة تين و 05 أشجار زيتون و حوالي 60 حزمة تبن دون تسجيل أية خسائر بشرية.

وقام أعوان وحدة الحماية لدائرة بوعينان بإخماد حريق أشجار الزيتون بمنطقة تيزغوين ببلدية بوعينان، تم إخماد الحريق و منع انتشاره إلى باقي الغابة و أملاك الخواص بالمنطقة بعد أن أدى إلى إتلاف حوالي 02 هكتار من الأحراش و الحشائش اليابسة و 1.75 هكتار من أشجار الزيتون البري دون تسجيل أية خسائر بشرية.