إدارة الدفاع الجديدي المغربي تلوح بورقة المال أمام مازيمبي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يواجه الدفاع الجديدي، مضيفه مازيمبي الكونجولي، الثلاثاء المقبل، بلوبومباشي، في الجولة الأخيرة من دور المجموعاتـ، بدوري أبطال إفريقيا. وما زال الفريق الجديدي يحتفظ بآمال تأهله لربع النهائي، رغم صعوبة المباراة. ووضع مجلس إدارة الدفاع الجديدي، مكافأة مالية للاعبين، من أجل تحميسهم وتشجيعهم للعودة بنتيجة إيجابية، وكذا كسب بطاقة التأهل على حساب الممثلان الجزائريان وفاق سطيف ومولودية الجزائر . وتأهل الفريق الجديدي، لأول مرة في تاريخه، إلى دور المجموعات في هذه المنافسة. وكانت بعثة الدفاع الجديدي، قد سافرت إلى الكونجو، الجمعة الماضي ، لمواجهة مازيمبي، الذي ضمن تأهله في الجولة الماضية.