تأهل الملاكم الجزائري محمد أمين حسيد (91كلغ) للدور ربع النهائي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تأهل الملاكم الجزائري محمد أمين حسيد (91 كلغ)، اول امس للدور ربع النهائي لبطولة العالم أواسط (ذكور وإناث) التي تقام فعالياتها من 21 الى 31 أوت بالعاصمة المجرية بودابست. وتغلب حسيد في الدور ثمن النهائي على لاشخو ياهور من روسيا البيضاء (4-1). في الدور ربع النهائي سيواجه الملاكم الجزائري نظيره الشيلي أندريو سلقادو الفائز على البورتوريكي ألفان إسكاليرا كانالس (5-0). وتأهل ملاكمان جزائريان للدور ربع النهائي و هما فريد دويبي (75 كلغ) و هشام معوض (52 كلغ) اللذين سيواجهان على التوالي الانجليزيين تيدسبيري كونير و برايس إيفان. و يشارك المنتخب الجزائري للملاكمة بـ 12 ملاكما (7 ذكور و 5 إناث) في بطولة العالم للأواسط ببودابست تحت إشراف الطاقم الفني المتكون من المدربين فراطسة مراد وبورنان براهيم و أعراب حمزة و عبد الباقي بلميلي. وتقام الأدوار التصفوية من 21 إلى 26 أوت ليفتح بعدها المجال للدور ربع النهائي (26 و27 أوت ) و نصف النهائي (28 أوت) بينما تجرى المنازلات النهائية يومي 30 و31أوت حسب البرنامج الذي سطرته الاتحادية الدولية للملاكمة.