الجزائرية مباركي تتأهل إلى الدور نصف النهائي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

تأهلت لاعبة التنس الجزائرية بشري مباركي إلى الدور نصف النهائي في فئة أقل من 14 عاما ضمن البطولة العربية الجارية فعالياتها بتونس، عقب فوزها على المصرية وائل عرفات بنتيجة 6-0 و 6-2. ولحساب الدور نصف النهائي ، تلاقي مباركي اللاعبة المصرية هانة شريف. في الجدول الزوجي، تأهلت مباركي ومواطنتها إيناس شريف إلى المربع الذهبي حيث ستواجهان الزوجي التونسي المشكل من غايدة و غبلاوي. وتشارك الجزائر في هذا الموعد بستة رياضيين. لدى فئة أقل من 13 عاما، تخوض الجزائر المنافسة بالذكور فقط ويتعلق الأمر بـمحمد رضا غطاس وكيشو سليمان. أما في فئة أقل من 14 عاما، فيشارك ''الخضر'' لدى الذكور برمزي براهيمي وعبد الكريم بن عصمان، في الوقت الذي تمثل فيه الجزائر بشرى ميباركي وإيناس شريف لدى الإناث. وأقصي كل الذكور في الدور الثاني و في ربع النهائي من الجدول الفردي بينما أقصيت إيناس شريف في الدور الأول. أما في الزوجي ذكور، فقد تمكن براهيمي وبن عصمان من التأهل إلى الدور نصف النهائي بعد فوزهما على الزوجي التونسي سليمان و حمزة بواقع 6-4 و 7-5.