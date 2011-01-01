المنتخب الجزائري يستهدف المرتبة الأولى بكيغالي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

يهدف المنتخب الجزائري للكاراتي، افتكاك المرتبة الأولى في الترتيب العام خلال النسخة الـ17 لبطولة إفريقيا للكاراتي دو (أكابر) المقررة بين 31 أوت و 2 سبتمبر بالعاصمة الرواندية كيغالي حسب ما أفاد به رئيس الاتحادية الجزائرية للعبة سليمان مسدوي. وبدى مسدوي متفائلا بخصوص المشاركة الجزائرية بموعد كيغالي، رغم المنافسة الشديدة المنتظرة هناك من طرف رياضيين معروفين على الساحة القارية وفي هذا الصدد قال : "نتوقع منافسة شرسة بحضور مصر، السنغال، جنوب إفريقيا والمغرب وهذا ما يعد بارتفاع المستوى الفني. التنافس سيكون على 18 لقبا وعناصرنا ستقدم ما عليها لتكون عند حسن الظن". واعتبر مسدوي هذه البطولة محطة تحضيرية هامة للألعاب الأولمبية طوكيو 2020.