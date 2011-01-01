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بطولة أمم إفريقيا لكرة السلة (دون 18 سنة):

الجزائر تفوز بعد انسحاب كوت ديفوار
32 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

فاز المنتخب الجزائري لكرة السلة (دون 18 سنة) أمام نظيره الايفواري، بعد غياب هذا الأخير مساء أول أمس في مباراة الجولة الثانية للبطولة الإفريقية للأمم لهذه الفئة العمرية التي تحتضنها العاصمة المالية باماكو من 24 أوت إلى 2 سبتمبر. وأعلنت كوت ديفوار -التي تتواجد في المجموعة الثانية- عن انسحابها الكامل من العرس الإفريقي. ولحساب الجولة الثالثة، واجه أمس المنتخب الجزائري نظيره السنغالي. وكان ''الخضر'' قد انهزموا في جولة الافتتاح أمام رواندا بنتيجة 63-81. وتتواجد الجزائر ضمن المجموعة الثانية رفقة منتخبات تونس و أنغولا وكوت ديفوار ورواندا والسنغال، بينما تضم المجموعة الأولى منتخبات مالي ومصر و اوغندا وغينيا وليبيا والكونغو. وتجري المنافسات في شكل دورة من 5 مباريات على أن يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي ثم نصف النهائي و أخيرا النهائي.

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