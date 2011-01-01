بونجاح يتطلع اليوم لزيادة غلته التهديفية أسيويا

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

ينزل اليوم المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح لاعب السد القطري ضيفا على العاصمة طهران لمواجهة استقلال إيران برسم ذهاب الدور ربع النهائي من رابطة أبطال أسيا لكرة القدم. وتعول إدارة وجماهير السد على بونجاح لمساعدة زملائه على تحقيق أفضل نتيجة تقربهم من المربع الذهبي. ويتطلع بونجاح اليوم لزيادة غلته التهديفية أسيويا حيث يتصدر حاليا ترتيب الهدافين بدوري أبطال أسيا برصيد تسعة أهداف متساويا مع المغربي يوسف العربي مهاجم الدحيل . ويتواجد بونجاح في أفضل أحواله المعنوية بعدما سجل عشرة أهداف في أول ثلاث مباريات بدوري نجوم قطر، منها سبعة في مباراة واحدة.