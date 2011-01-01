Receive all updates via Facebook. Just Click the Like Button Below...

Powered By 4we-eb

﻿ | الرئيسية | من نحن | اتصل بنا | أعلن معنا

http://elmassar-ar.com/news/themes/rtlarabianew/img/pub.jpg

الإسماعيلي يناشد الدراويش لمساندة مضوي
34 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

طالب المهندس خالد فرو نائب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جماهير الدراويش بمساندة التقني الجزائري خير الدين مضوى من أجل إعادة النادي لمنصات التتويج. وقال فرو، في تصريحات خاصة لـجريدة "اليوم السابع" المصرية ، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن استياء إدارة الإسماعيلى من طريقة إدارة مضوى للفريق، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها الدراويش في الثلاث جولات الأولى لمسابقة الدوري. وأضاف : "أي مدرب جديد يحتاج لوقت حتى يعتاد اللاعبون على طريقته وفكره، وكذلك حتى يتعرف بنفسه عن إمكانيات لاعبيه، وبمرور الوقت أعتقد أن مضوي سيحقق نجاحاً مع الدراويش بمساندة الجمهور الواعي".

عدد القراءات: 1
  • أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
  • نسخة للطباعة نسخة للطباعة
  • نص بسيط نص بسيط

قيم هذا المقال

0

شاهد أيضا في هذا القسم

تواصل معنا

 
Facebook      Twitter      Youtube      assakina.com RSS      اتصل بنا

النشرة الإخبارية

 