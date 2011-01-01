الإسماعيلي يناشد الدراويش لمساندة مضوي

بواسطة المسار العربي / أيت عمار محمد

طالب المهندس خالد فرو نائب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي جماهير الدراويش بمساندة التقني الجزائري خير الدين مضوى من أجل إعادة النادي لمنصات التتويج. وقال فرو، في تصريحات خاصة لـجريدة "اليوم السابع" المصرية ، إنه لا أساس من الصحة لما تردد عن استياء إدارة الإسماعيلى من طريقة إدارة مضوى للفريق، لاسيما بعد النتائج السلبية التي حققها الدراويش في الثلاث جولات الأولى لمسابقة الدوري. وأضاف : "أي مدرب جديد يحتاج لوقت حتى يعتاد اللاعبون على طريقته وفكره، وكذلك حتى يتعرف بنفسه عن إمكانيات لاعبيه، وبمرور الوقت أعتقد أن مضوي سيحقق نجاحاً مع الدراويش بمساندة الجمهور الواعي".