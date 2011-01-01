اتحادية الكاراتي متخوفة من رحيل المزيد من المواهب

بواسطة المسار العربي / حمزة .م

تخشى الاتحادية الجزائرية للكاراتي دو من أن تتسبب الأزمة المالية التي تمر بها في فقدان المزيد من المواهب والمصارعيين ذو المستوى العالي، خاصة وأن الرياضة ضيعت أسماء معروفة يتقدمها البطل الافريقي عبد اللطيف بن خالد المتواجد خارج أرض الوطن.

بطل افريقيا للكيمتي، بن خالد للمسار العربي

" كيغالي فرصة للكاراتي الجزائري للعودة دوليا"

اعتبر بطل افريقيا للكاراتي دو، المصارع عبد اللطيف بن خالد، أن البطولة القارية المرتقبة نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الرواندية كيغالي ستكون فرصة من أجل استعادة الماراتي الجزائري لمكانته الدولية بعد سنوات من المشاكل والأزمات، مشيرا لقدرة الجزائر على قول كلمتها رغم المنافسة المرتقبة من مصر والمغرب.

وأوضح بن خالد في حديثه مع المسار العربي، أن مستوى الكاراتي الجزائري يؤهله للتربع على العرش الافريقي، رغم الهزات التي توالت على الاتحادية في الفترة السابقة، مشيرا الى أن قوة الكاراتي الجزائري مستمد من جودة المصارعيين الجزائريين ووجود خزان مبير من المواهب الواعدة.

وصرح متحدثنا في هذا الخصوص قائلا " لقد مررنا بظروف صعبة، والمل يعلم أن الأزمات تسببت في تسليط عقوبة الايقاف ضد الانحادية الجزائرية من طرف الاتحادية الدولية للكاراتي، سنعمل حاهدين من أحل استعادة مكانتنا وتأميد مكانة الكاراتي الجزائري".

وأوضح بن خالد الذي سبق له وتوج بالميدالية الذهبية في البطولة الافريقية سنة 2009 أن المستوى القاري جد صعب، خاصة في ظل التطور الكبير للعديد من دول القارة، على غرار المغرب، روندا صاحبة الأرض، وجنوب افريقيا".

وأما بخصوص الصعوبات التي يواججها المصارع في الجزائر، فقد أوضح بن خالد ان ضعف الامكانات والتهميش المستمر تعتبر من أمبر العوائق، مشيرا الى انه لم يجد الاهتمام اللازم رغم أنه من بين نخبة الرياضيين الجزائريين.

ويملك بن خالد العديد من الاقاب الدولية على غرار البطولة الافرية مرتين، وفضية بطولة البحر المتوسط سنة 2013، وذهبية البطولة العربية 2015، والمرتبة الرابعة في بطولة العالم 2017.

بطل أفريقيا مرتبة الاولى 2009 algeria

نائب بطل العرب مرتبة الثالثة 2011 marroc

نائب بطل البحر الأبيض المتوسط مرتبة الثانية 2013 cyprus

بطل العرب مرتبة الاولى 2015 egypte

بطل في الالعاب أفريقيا مرتبة الاولى 2015 congo

بطولة عالمية للجامعات مرتبة الثالثة حسب الفرق 2016 portugal

بطل في دورة مفتوحة قامتها شركة اديداس مرتبة الاولى 2017 france

بطل في الالعاب الاسلامية مرتبة الثانية 2017 azerabijan

المرتبة الرابعة في الالعاب العالمية 2017 pologne