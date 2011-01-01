فصيلة الأبحاث تطيح ببارون رفقة زوجته وبحوزتهم 142كلغ من الكيف المعللج كانت على متن سيارة رباعية الدفع

بواسطة المسار العربي /

في إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 أوت 2018 ببرج باجي مختار/ن.ع.6، (2000) لتر من الوقود ومركبتين (02) رباعيتي الدفع، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2، تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (142) كيلوغرام من الكيف المعالج كانت محمّلة على متن سيارة سياحية. من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل بكل من تنس/ن.ع.1، وعنابة/ن.ع.5، ووهران وعين تموشنت/ن.ع.2، محاولات هجرة غير شرعية لـ (66) شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية، في حين تم توقيف (07) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية. بكاي عمر