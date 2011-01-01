دوري رابطة ابطال افريقيا: النسر الاسود و العميد في صدام قاري بنكهة جزائرية لضمان التأهل ...

بواسطة المسار العربي / بن غذفة خالد

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في القارة السمراء ، مجريات لقاءات الجولة الأخيرة من دوري المجموعات لبطولة رابطة أبطال إفريقيا ، والتي ستشهد مواجهات و مباريات مثيرة و حاسمة.

ويتصدر الصدام الجزائري بين مولودية الجزائر وضيفه وفاق سطيف في الجولة الاخيرة للمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا أهم هاته اللقاءات ، وهي المواجهة النارية كون كل فريق يملك خمسة نقاط في رصيده ، و تأتي ايضا بعد أن تلقت المولودية خسارة بالجولة الخامسة أمام الدفاع الجديدي المغربي بنتيجة 2-0 و الذي جدد هذا الاخير حظوظه في التاهل للربع النهائي بعد اكتسابه هو ايضا لخمس نقاط في هاته المجموعة ، بينما سقط الوفاق في فخ التعادل مع ضيفه تيبي مازيمبي الكونغولي 1-1 و حبس رصيده في المجموعة بخمس نقاط .

و هذا فإن كلا الفريقان يبحث عن الفوز لضمان نسبة كبيرة للتأهل للدور القادم ، في المقابل ستشهد هاته المبارة ضغطا جماهيريا سيزيد من صعوبة المواجهة بين عملاقي الكرة الجزائرية.

لن يتوقف الأمر عند هذه المواجهة في المجموعة الثانية فالدفاع المغربي المرشح لدور الحصان الأسود بالبطولة يحل هو ايضا ضيفا على تيبي مازيمبي الكونغولي أحد المرشحين للفوز باللقب ، ويتسلح الدفاع بقدرات هدافه حميد أحداد لحصد الفوز و ضمان 3 نقاط بلومبومباشي قد تسمح له بالتأهل للدور القادم إذا انتهت المباراة بملعب 5جويلية 1962 بالتعادل او فوز المولودية على الوفاق .

في المقابل هذه هي سبع احتمالات التي ترسم ملامح تأهل النسر الأسود أو العميد لربع نهائي لأمجد بطولات القارة السمراء :

اخر الحسابات

فوز الوفاق في 5 جويلية يتأهل مهما كانت النتيجة في لوبومباشي .

نهاية المقابلتان في 5 جويلية ولوبومباشي بالتعادل تأهل الجديدة.

فوز المولودية وفوز الجديدة في لوبومباشي تأهل نادي الجديدة المغربي .

فوز المولودية وتعادل الجديدة في لوبومباشي تأهل المولودية .

فوز المولودية وخسارة الجديدة في لوبومباشي تأهل المولودية .

تعادل في 5 جويلية وخسارة الجديدة في لوبومباشي تأهل المولودية .