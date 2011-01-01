نظام تحويل مياه الشط الغربي ...16 بلدية بولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس تستفيد من المشروع

بواسطة المسار العربي /ح.و

لتلبية حاجيات سكان 16 بلدية من ولايات النعامة وتلمسان وسيدي بلعباس من الماء الشروب, سيتم تحويل مياه الحوض الهيدروغرافي "الشط الغربي" انطلاقا من ولاية النعامة, مما سيسمح بتزويدها المنظم بهذا العنصر الحيوي على مدار الساعة مع فتح آفاقا جديدة لبعث مشاريع استثمارية.

ويوفر هذا النظام الذي وضع في الخدمة قبل منتصف شهر مايو الماضي من طرف وزير الموارد المائية , حسين نسيب, 110 آلاف متر مكعب يوميا أو ما يعادل 40 مليون متر مكعب سنويا لبلديات مكمن بن عمار و القصدير وقرية عبد المولى (ولاية النعامة) و سبدو والعريشة و سيدي جيلالي و القور و سبدو والبويهي (جنوب ولاية تلمسان) و راس الماء و رجم دموش وواد السبع و بئر لحمام والحقيبة و سليسن و شتوان و بن باديس (جنوب غرب ولاية سيدي بلعباس), استنادا للقائمين على قطاع الموارد المائية بالولاية.

وقد تم الشروع في امداد البلديات المعنية بولاية النعامة بالماء الشروب منذ شهر مايو الماضي فيما يجري حاليا اجراء تجارب إيصال المياه بالبلديات المعنية بولاية تلمسان التي ستستفيد "قريبا" من التزود المنظم بالماء الشروب على مدار الساعة, كما أشير إليه.

وتوجد أشغال إنجاز نظام تحويل مياه الشط الغربي حاليا في مراحلها النهائية للشروع " قريبا " في استغلال كلي للآبار العميقة المنجزة عبر حقول التنقيب

والمتواجدة ب"حاسي تركين" و "مكمن لحنش" و "الراشيدية" و "حاسي طويل" و "عقلة المغبورة" بدائرة مكمن بن عمار (شمال غرب ولاية النعامة) واستكمال عملية التجهيز و الربط الطاقوي لوضع محطات الضخ و خزانات المياه على طول مسار وخطوط قنوات الجر و شبكات التموين بالمياه التي يشتمل عليها المشروع حيز الإستغلال , حسب توضيحات مديرية الري بالولاية.

وتضمن مشروع تحويل مياه الشط الغربي الذي كلف أكثر من 43 مليار دينار حفر 60 بئرا عميقا و وشبكة لتحويل المياه طولها 154 كلم من الأنابيب وقناة لجر المياه طولها 187 كلم إلى جانب 9 محطات للضخ و 28 خزان مائي إضافة إلى مركز للتسيير و المراقبة عن بعد, وفق ذات المصدر.

ومن جهته , ذكر المدير الولائي لشركة " الجزائرية للمياه " بالنعامة علواني محمد أن " حجم كمية المياه التي يوفرها نظام تحويل المياه للشط الغربي والجاهزة للضخ هي كمية "كافية وتفوق الحاجات اليومية للسكان من هذا العنصر الحيوي" مما سيفتح آفاقا أخرى لبعث مشاريع إستثمارية بالمنطقة وخصوصا في مجال الفلاحة الرعوية و الصناعات الغذائية و غيرها.

و أبرز نفس المصدر أنه يتم حاليا تأمين تزويد وبصفة منتظمة 24 ساعة على 24 ساعة لسكان بلديات ولاية النعامة بالماء الشروب ودون انقطاع أو تذبذب وبالموازاة مع ذلك تجرى عمليات إعادة تهيئة شبكات المياه القديمة و مكافحة ظاهرة تسرب المياه للحفاظ على هذه الثروة.

سقي زهاء 6150 هكتارا من المساحات الزراعية ضمن نظام تحويل المياه

وسيمكن نظام تحويل مياه الشط الغربي أيضا من تعبئة الكميات الكافية لسقي زهاء 6150 هكتارا من المحيطات الفلاحية كمرحلة أولى يتواجد أغلبها بتراب ولاية النعامة, حسب نفس مدير المورد المائية.

وينتظر أن تؤدي هذه العملية إلى بعث عدة نشاطات استثمارية سيما في مجال الزراعات الكبرى والمساحات المسقية للحبوب و عصرنة و تطوير نشاط التربية الحيوانية و الإستجابة لأحد أهم التحديات التي تواجه مربي المواشي بهذه المناطق السهبية و المتعلقة بتوفير و تكثيف نقاط للري الرعوي وتوسيع مساحات زراعة الأعلااف لتوفير الكلأ للقطعان ,كما اشير إليه.

وقد ساهم نظام تحويل مياه " الشط الغربي " خلال فترة الانجاز بتوفير 3510 منصب عمل مؤقت وسيوفر مناصب شغل دائمة على طول مسار خط الأنابيب الذي يمتد على مسافة مئات الكيلومترات , كما أشير إليه .