الاتحاد المستقل للطلبة الموريتانيين يجدد تأييده الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال

بواسطة المسار العربي /(واص

جددت الأمينة العامة للاتحاد المستقل للطلبة الموريتانيين السيدة سومة عبد الله تأييد الطلبة الموريتانيين الكامل لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.

وعبرت الأمينة العامة للاتحاد المستقل للطلبة الموريتانيين في كلمة ألقتها على هامش أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة الصحراويين بتطوير العلاقات وتبادل التجارب حتى تحقيق الهدف الاسمى للشعب الصحراوي ألا وهو الاستقلال الكامل للشعب الصحراوي الشقيق .

وأكدت ممثلة الوفد الموريتاني استعداد كافة التنظيمات الطلابية الموريتانية لمساعدة ومرافقة اتحاد الطلبة الصحراويين ومن خلاله الشعب الصحراوي في مسيرتهم الكفاحية إلى غاية استقلال الجهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.