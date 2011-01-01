الشبيبة الجزائرية تؤكد وقوفها "الكامل " إلى جانب الشباب الصحراوي في معركته النضالية ضد الاحتلال المغربي

بواسطة المسار العربي /(واص

أكد ممثل الأمين العام للشبيبة الجزائرية السيد عبد الله شطبي ، موقف الدولة الجزائرية الداعم لحق الشعب الصحراوي العادل في تقرير المصير والاستقلال ،جاء ذلك في مداخلة له على هامش افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة الصحراويين.

وعبر ممثل الوفد الجزائري عن عميق سعادته بالمشاركة في اشغال المؤتمر الثالث لاتحاد الطلبة الصحراويين في أحضان الشعب الصحراوي ما يدل على قوة الروابط الأخوية التي تجمع العلاقة بين الشبيبة الجزائرية و اتحاد الطلبة الصحراويين .

وأضاف المسؤول الجزائري أن "مشاركتنا في هذا الحدث هي رسالة للعالم بأننا ندعم هذه القضية التي نعتبرها مرجعية نضالية في محاربة الاستعمار بالقارة الإفريقية .