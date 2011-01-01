اعلان تسجيل 61حالة كوليرا قرب العاصمة

بواسطة المسار العربي /

أعلنت السلطات الجزائرية عن تسجيل 70 حالة وبائية يشتبه في أن تكون من وباء الكوليرا، في ولاية البليدة، التي تبعد 60 كيلو مترا جنوبي العاصمة الجزائرية. . وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أنه "تم تسجيل 70 حالة وباء يشتبه أن تكون كوليرا"، في حي سكني يدعى خزرونة قرب مدينة البليدة قرب العاصمة الجزائرية. وأكدت وزارة الصحة أن الوباء انتشر بسبب الربط العشوائي لشبكة التزود بالمياه الصالحة للشرب، حيث اختلطت مياه الشرب بالمياه غير صالحة. وأكد البيان أن المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة للعلاج، حيث تم عزلهم في غرف صحية لمنع انتقال الوباء. وتجري السلطات الجزائرية مزيدا من الفحوصات على أقارب المصابين والسكان لمحاصرة الوباء، ودعت السكان إلى توخي الحذر إزاء استهلاك المياه التي لا يعرف مصدرها أو تلك المتأتية عبر الربط العشوائي من شبكة توزيع المياه.