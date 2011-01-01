الفرقة الجنائية بأمن ولاية تلمسان تفكك جمعية أشرار في قضية محاولة القتل العمدي مع التعذيب بالحرق

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نجحت عناصر الشرطة بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من فك لغز قضية سرقة باستعمال العنف من داخل مسكن ، التي راحت ضحيتها المدعوة/ م ل ، 82 سنة ، ، التي طالت هاتفها النقال نوع ألكتال والتي تم تعذيبها حرقا ، أين حددت مدة عجزها بـ60 يوم ، الأبحاث و التحريات التي قامت بها الفرقة الجنائية بأمن ولاية تلمسان أسفرت عن توقيف المشتبه فيهم و الذين يعدون من أقاربها يتعلق الأمر بكل من المدعو ، 01- المدعو/ ب ع 23 سنة ، 02- المدعو/ ب م 28 سنة ، 03- المدعو/ ش ب 38 سنة، 04- المدعو/ ش م 27 سنة، 05- المدعو/ ر ز 33 سنة ، المدعو/ ح م ر 24 سنة ، كما تم استرجاع الهاتف النقال محل السرقة ، أقنعة سوداء اللون ، بموجب ملف إجراء قضائي ، تم تقديم أطراف القضية أمام السيد/ وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان ، الذي أحال الملف على السيد/ قاضي التحقيق الغرفة الاولى ، حيث أمر بإيداع 05 أشخاص الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جناية السرقة في ظرفي التعدد والعنف ، بينما استفاد الشخص السادس من الرقابة القضائية. للتذكير فإن حادثة مشابهة وقعت يوم2أفريل2018 حيث تم الإعتداء على عجوز تبلغ من العمر84سنة تقطن بدرب الوزان الواقع بين حي الرحيبة وباب الجياد أين تم السطو على ممتلكات المنزل الثمينة وقاموا بالإعتداء ضربا على العجوز من طرف مجهولين مما سببوا للضحية جروحا بليغة ما إستدعى دخول الأخيرة الى المستشفى الجامعي تيجاني دمرجي بوسط مدينة تلمسان وتم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن الحضري3 الذي ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتم الكشف وإلقاء القبض على المجرمين و القضية للمتابعة. بكاي عمر