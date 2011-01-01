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تهنئة عيد الأضحى المبارك
23 دقيقة مضت
 
بواسطة المسار العربي /

بمناسبة عيد الأضحى المبارك يسر السيد حاج أعراب حكيم القاطن في حسين داي أن يتقدم إلى كافة الشعب الجزائري و الى الامة الإسلامية و بالخصوص الى كل من عائلته الكريمة عبر كامل قطر الوطن والى اعز الاصدقاء من بينهم السيد بن بخمة بلال وامين وكل عائلة بن بخمة وكل من السيد بن عاشور نسيم المتواجد في حسين داي والى كل من بومدين إسحاق و عائلته الكريمة بخالص عبارات التهاني والتماني لهم موفور الصحة و الهناء والسعادة طويلة المدى عيد سعيد كل عام وانتم بألف خير

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