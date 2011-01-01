حوادث المرور.. وفاة 12 شخصا خلال 48 ساعة

بواسطة المسار العربي / أ.م

لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 7 آخرون بجروح تسببت فيها 12 حادث مرور من بين عدة حوادث وقعت في عدة مناطق مختلفة من الوطن خلال الفترة الممتدة ما بين 20 و 22 أغسطس, كما أكده الأربعاء بيان من مصالح الحماية المدنية . و أوضح ذات البيان أن أثقل حصيلة سجلت في ولاية تبسه بوفاة شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين بجروح على اثر اصطدام بين سيارتين سياحيتين على مستوى الطريق ألولائي رقم 01 بلدية ودائرة بئر مقدم . من جهة أخرى تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل انتشال شخصين لقي حتفهما غرقا في كل من ولاية ميلة بوادي ببلدية همالة دائرة قرارم غوغا وفي لاية تيزي وزو في البحر بشاطئ تاسلست ( شاطئ غير مسموح للسباحة ) ببلدية ودائرة تيقزيرت . كما تدخلت الحماية المدنية --يضيف المصدر ذاته -- قصد إخماد 6 حرائق حضرية ومختلفة في كل من ولايات بجاية وتيارت وغرداية وتمنراست والطارف وكذا في ولاية بسكرة.