الفريق أحمد قايد صالح في زيارة عمل الى الناحية العسكرية الاولى بالبليدة

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يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الخميس بزيارة عمل إلى الناحية العسكرية الأولى بالبليدة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وأوضح البيان، أن الفريق قايد صالح سيترأس خلال هذه الزيارة، باسم رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، السيد عبد العزيز بوتفليقة مراسم تنصيب اللواء علي سيدان قائدا للناحية العسكرية الأولى خلفا للواء حبيب شنتوف.