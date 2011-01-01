وفاة المدرب الوطني للملاكمة "دحماني عثمان"

بواسطة المسار العربي / ق.ر

توفي المدرب الوطني للملاكمة دحماني عثمان الاربعاء عن عمر يناهز 46 سنة بعد تعرضه لسكتة قلبية، حسبما علمته "وأج" من الاتحادية الجزائرية للملاكمة. وكان دحماني مدربا للنادي الرياضي لمدنية البليدة كما عين لعدة مناسبات ضمن الطاقم الفني للمنتخب الوطني لاسيما خلال المنافسة نصف الاحترافية "الرابطة العالمية للملاكمة" حيث لقي حتفه صبيحة اليوم الاربعاء بمقر سكناه بالبليدة تضيف الاتحادية. وبهذه المناسبة الاليمة تقدم رئيس الاتحادية الجزائرية للملاكمة وأعضاء المكتب الفيدرالي وكل الطاقم الاداري والفني بتعازيهم الخالصة لعائلة الفقيد وكل أقاربه وأصدقائه. ووري الفقيد الثرى الاربعاء بعد صلاة العصر بمقبرة البليدة.