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بن غبريت تؤكد على أهمية ضبط كل الجوانب البيداغوجية والمادية المتعلقة بالدخول المدرسي
ساعة واحدة مضت
 
بواسطة المسار العربي / ب.ع

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, خلال اجتماعها بإطارات الادارة المركزية لوزارتها, على ضرورة ضبط كل الجوانب البيداغوجية والإدارية تحسبا للدخول المدرسي 2019/2018 وذلك لضمان سنة دراسية "ناجحة".

 

وأوضحت الوزيرة على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك) أنها  ترأست اجتماعا مع اطارات الإدارة المركزية "خصص للوقوف على التحضيرات الأخيرة  للدخول المدرسي المقبل", مشددة على ضرورة "ضبط جميع الجوانب البيداغوجية  والإدارية وكذا الحرص على تجنيد جميع الفاعلين لاستقبال المتمدرسين وضمان  انطلاق سنة دراسية ناجحة ".

للإشارة فان الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2019/2018 سيكون يوم الأربعاء 5  سبتمبر المقبل بالنسبة للتلاميذ.

 

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